Genç yetenekten sevindiren başarı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 12:09

Önder Balcı, Türkiye Tenis Federasyonu 18 Yaş Kış Kupası Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

16 yaşındaki yetenek Önder Balcı, Türkiye Genel Klasmanı'nda 12. sırada bulunurken kendi yaş grubunda ise son üç yıldır hep birinci sırada yer aldı.

14 ve 16 yaşlarında Tenis Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Önder Balcı, aynı zamanda Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olmayı da başardı.

Teniste dünya şampiyonası olarak kabul edilen Junior Davis Cup'ta 6 maç yaparak daha önce elde ettiği (C) sınıfı Millilik Belgesi'ni (B) sınıfına yükseltti. Önder Balcı'nın, yalnızca çok sevdiği teniste değil, okulunda da her sene 90 puan not ortalamasıyla takdirname aldığı öğrenildi.