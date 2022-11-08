Ghezzal, ameliyatın ardından açıklamalar yaptı
Sakatlığı sebebiyle ABD'de ameliyat olan Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Cezayirli futbolcu, "Çok şükür bitti ve şu an her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edilen Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.
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