Gianluigi Donnarumma: "Rotasyon beni endişelendiriyor"

13 Kasım 2021 Cumartesi, 19:28

Paris Saint-Germain'e yaz transfer döneminde katılan Gianluigi Donnarumma, takımdaki rotasyon anlayışını ve Keylor Navas ile rekabetini yorumladı.

"BENİ ENDİŞENDİRİYOR"

Zaman zaman yedek kalmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını itiraf eden İtalyan eldiven, "Rotasyon benim performansımı etkilemiyor. Tabii ki endişelendiriyor, kolay bir şey değil çünkü. Şimdiye kadar hep birinci kaleci oldum, yedek kaldığımda hayal kırıklığına uğrayabiliyorum." şeklinde konuştu.

Bu durum karşısında sakin kaldığını söyleyen Donnarumma, "Bu olaydan bir çıkış yolu bulacağımdan eminim, bu yüzden sakinim" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon yedi maçta PSG'nin kalesinde görev aldı.