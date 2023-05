Giovanni Guidetti, Paola Egonu'nun ayrılığı hakkında konuştu: 'Birçok nedeni var'

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:20

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:20

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu Paola Egonu'nun Süper Final'den sonra takımdan ayrılacağını belirtti.

Egonu'nun Torino'da oynanacak finalde son maçına çıkacağını aktaran 50 yaşındaki başantrenör, "Oyuncuların transfer piyasası çok özel ve kendi kurallarıyla işleyen bir piyasa. Egonu'nun burada kalamamasının birçok nedeni var. Onu takımımıza kattığımız için, Torino'da bizim için oynayacağı için çok şanslı ve çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Paola Egonu



"VAKIFBANK'TA ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Guidetti, VakıfBank'ta çalıştığı için şanslı bir başantrenör olduğunu söyledi.

Sarı-siyahlı ekibin başındaki 15 sezonda 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Top Teams Kupası, 1 CEV Challenge Kupası, birleştiği Güneş Sigorta ile 13 Türkiye Ligi, 9 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan Guidetti, bu birliktelikle ilgili şunları kaydetti:

"Bence her iyi arkadaşlıkta ya da her iyi ilişkide olduğu gibi tek taraflı bir şans yoktur. İki taraf da şanslıdır. Ben ve VakıfBank birlikte çalışmaya başladığımız andan itibaren her şey yolunda gitmeye başladı. Birbirimizi en iyi şekilde kullandık ve hala başarıya çok açız. İki taraf da çok şanslıydı ama daha şanslı olan taraf benim çünkü birçok kez söylediğim gibi ilk sezonum başarılı bir sezon değildi. Bu yüzden birçok kulüp bir sezon sonra başantrenörü değiştirmeyi tercih ederdi.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde karşılaşacak.