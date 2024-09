Giovanni van Bronckhorst'tan şaşırtan sözler! 'İstanbul'da halen çantamı hazır bekletiyorum'

Yayınlanma: 25.09.2024 - 20:16

Güncelleme: 25.09.2024 - 20:16

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yapıyor.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları

"Ajax ile önemli bir maç oynayacağız. Güzel bir statta, tarihi bir kulüple karşı karşıya geleceğiz. Stefano Farioli, Türkiye tecrübesi olan bir teknik adam. Geriden oyun kurmayı seven bir teknik adam. Buna hazır olacağız, iyi baskı yapmalıyız. Top bizdeyken iyi paslaşmalıyız. Güçlerimiz var ve gol fırsatı yaratmak için bunları kullanmalıyız. Bir ya da iki taktiğe bağlı kalan biri değilim. Ajax'a uygun bir taktik ve takımla sahada olacağız.

Ajax maçında galibiyet istiyoruz. Kolay olmayacak ama Ajax'a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız.

"MUCİZE BİR DOKTOR DEĞİLİM"

Sakin görünüyorsun ama sanki Beşiktaş için mucize bir doktor gibi görünüyorsun.

Mucize bir doktor değilim. Birçok oyuncu geldi ve gitti. Altı teknik adam değişti. Net olmaya çalışıyorum, enerji veriyoruz. Deneyimli oyuncular aldık. Çok kaliteli kadromuz ve iyi bir grup hissi var. Bu çok önemli, sahada ve idmanlarda görüyoruz. Geçen yıl bu böyle değildi. Şimdi huzur geri döndü. Bu da oyuncularıma netlik sağladı. Başarımızı göstermek çok önemli, bunu yaptık ama devam etmeliyiz. Altı teknik adam değiştiren bir kulüpte başlamak kolay değil, düşündüm bunu ama kabul ettim. Türkiye'de çok iyi kulüpler var. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Orada tutku var. Şimdi o tutkuyu Beşiktaş'ta yaşıyorum. Statta muhteşem bir ortam var. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş'ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var.

"UMARIM UZUN SÜRE KALIRIM"

9 tane teknik direktör kısa zaman içerisinde bir kulüp için çok. Her kulüp için huzur önemli ve bence biz bu huzura kavuştuk. Ama her şet çabuk değişebilir İstanbul'da halen çantamı hazır bekletiyorum, umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, iyi çalışıyoruz. Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerek. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. En güzeli bu meslekte belki de bu.

AVRUPA KUPALARI, TÜRK TAKIMLARI

Avrupa'da başarılı sonuçlar her ülke için ve Türkiye için de çok önemli. Hollanda'nın Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı var. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu. Bu Türk futbolu için kayıp. Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmeye çalışacağız. Çizdiğimiz yolda devam edeceğiz. Ajax maçıyla kazanarak başlamak istiyoruz. Ocak ayından sonra Avrupa'da devam etmek istiyoruz.

Hollanda Ligi'ni ve Ajax'ı ciddi şekilde takip ediyorum. Ajax'ı tabii ki tanıyorum. Onları analiz edeceğiz. Hollandalı olduğum için Ajax'ı analiz etmek belki benim için daha kolay. Ancak ben kazanmak istiyorum. Galibiyete açlığım var. Tek planımız kazanmak."