Göztepe Bandırma deplasmanında son dakikada yıkıldı!

Spor Toto 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 19:12
Göztepe Bandırma deplasmanında son dakikada yıkıldı!
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Spor Toto 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin ilk golü 65. dakikada Sedat Şahintürk'ten gelirken, konuk ekip 3 dakika sonra Yasin Öztekin ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın son dakikalarına girerken Bandırmaspor'da Atabey Çiçek 89. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Bandırmasıpor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 6'ya yükseltti. Göztepe ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor Denizli deplasmanına gidecek. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.


Bandırmaspor göztepe Spor Toto 1. Lig

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