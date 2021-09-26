G.Saray’ın kritik sınavı
Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 10 puan kaybedip zirvenin gerisinde kalan ve son 32 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray, bugün evinde saat 19.00’da Göztepe karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkacak.
Fatih Terim ve öğrencileri, Alanya ile Kayseri karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Göztepe maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Tecrübeli hocanın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, önemli bir maç periyodu içine girdiklerini ve artık kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını ifade ettiği bildirildi.
İLK 11 YİNE DEĞİŞİYOR
Son maçlarda ilk 11’deki değişiklikleri nedeniyle eleştirilen Fatih Terim, bugün de sahaya farklı bir kadroyu sürmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılarda sakat Arda ile cezalı Marcao forma giyemeyecek. Tedavisi süren Boey’in ise maç kadrosunda olma ihtimali var. Ancak Terim’in sağ bekte Alpaslan’ı oynatmayı planladığı öğrenildi. Kayserispor karşısında sakatlık riski nedeniyle kadroya alınmayan Berkan, Cicaldau ile Halil’in yanı sıra Assunçao’yu da ilk 11’de görevlendireceği bildirildi.
TRİBÜNLE BARIŞMA MAÇI
Alanya maçında tribünlerin Yedlin, Babel ve
Ömer Bayram’ı ıslıklamasının ardından morallerin bozulduğu Sarı-Kırmızılı takım, bugün 3 puan alarak taraftarıyla barışmayı hedefliyor. Terim, oyuncuların ıslıklanmasına tepki göstermiş
ve Galatasaray’ın böyle
bir duruma alışkın olmadığını ifade etmişti
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