G.Saray’ın kritik sınavı

26 Eylül 2021 Pazar, 00:47

Fatih Terim ve öğrencileri, Alanya ile Kayseri karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Göztepe maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Tecrübeli hocanın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, önemli bir maç periyodu içine girdiklerini ve artık kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını ifade ettiği bildirildi.

İLK 11 YİNE DEĞİŞİYOR

Son maçlarda ilk 11’deki değişiklikleri nedeniyle eleştirilen Fatih Terim, bugün de sahaya farklı bir kadroyu sürmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılarda sakat Arda ile cezalı Marcao forma giyemeyecek. Tedavisi süren Boey’in ise maç kadrosunda olma ihtimali var. Ancak Terim’in sağ bekte Alpaslan’ı oynatmayı planladığı öğrenildi. Kayserispor karşısında sakatlık riski nedeniyle kadroya alınmayan Berkan, Cicaldau ile Halil’in yanı sıra Assunçao’yu da ilk 11’de görevlendireceği bildirildi.

TRİBÜNLE BARIŞMA MAÇI

Alanya maçında tribünlerin Yedlin, Babel ve Ömer Bayram’ı ıslıklamasının ardından morallerin bozulduğu Sarı-Kırmızılı takım, bugün 3 puan alarak taraftarıyla barışmayı hedefliyor. Terim, oyuncuların ıslıklanmasına tepki göstermiş ve Galatasaray’ın böyle bir duruma alışkın olmadığını ifade etmişti

