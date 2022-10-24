Hatayspor'da Volkan Demirel'den Valerien Ismael'e tepki!
Süper Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Demirel, "Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk. Erken bir gol yedik ama iyi reaksiyon verdik. Kafam bir dünya" dedi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Ülkenin en büyük kulüplerinden, bunu kimse inkar edemez. Ama bizim kazanmamız gerekiyordu" dedi.
"HERKESİN İÇİNDE İKİ PAPAĞAN VARDIR"
Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini belirten Demirel, "Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk. Erken bir gol yedik ama iyi reaksiyon verdik. Kafam bir dünya. Şişti, sevinçten, mutluluktan. Kazanacağımızı biliyorduk. Doğruları yaptılar, onlar benim arkadaşım, kardeşim" açıklamasını yaptı.
Genç teknik direktör, "Herkesin içinde iki papağan vardır, biri iyi, biri de kötü konuşur. Ben iyi papağanı dinliyorum" ifadelerini kullandı.
VALERIEN ISMAEL'E TEPKİ
Volkan Demirel ayrıca, "Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin. Teknik adamın yerinde ben olsam, rakibe verirdim. Bu takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi" şeklinde konuştu.
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