Hollanda'nın Dünya Kupası açıklandı! Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst da kadroda
Hollanda Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst da kadroda yer aldı.
2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. 3 kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğu bulunmayan Hollanda, bu yıl kupayı müzesine götürmeye çalışacak.
2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'la birlikte A Grubu'nda yer alan Hollanda, ilk maçını 21 Kasım'da Senegal'e karşı oynayacak.
Sonrasında Ekvador'la karşılaşacak Louis van Gaal'in ekibi, ev sahibi Katar'la oynayacağı maçın ardından grup etabını noktalayacak.
Hollanda'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu şöyle:
Kaleciler: Justin Bijlow, Remko Pasveer, Andries Noppert
Savunma: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jurriën Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Mathijs de Ligt, Tyrell Malacia
Orta saha: Jeremie Frimpong, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons
Forvet: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Wout Weghorst
Here it is. Our World Cup squad! ????#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU— OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2022
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