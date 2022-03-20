Inter, Fiorentina engelini aşamadı
İtalya Serie A'nın 30. haftasında karşılaşan evinde Fiorentina'yı ağırlayan Inter, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Simone Inzaghi'nin ekibi Inter, evinde Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina'yı ağırladı.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçta galip çıkmazken, karşılaşma 1-1 sona erdi. Fiorentina'nın 50. dakikada Lucas Torreira ile bulduğu gole, Inter 55. dakikada Denzel Dumfries'in golü ile cevap verdi.
Bu sonuçla beraber 60 puana yükselen Inter 3. sırada kalırken, 47 puana yükselen Fiorentina 7. sırada yer aldı.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Juventus deplasmanına çıkarken, Fiorentina kendi evinde Empoli ile karşılaşacak.
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