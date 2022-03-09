Inter'e Anfield'da galibiyet yetmedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, deplasmanda Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Tur atlayan taraf ise ilk maçın avantajıyla Liverpool oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Liverpool toplamda 2-1'lik skorla ulaşarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken 26. dakikada tribünlerde sağlık sorunu yaşayan bir taraftarın tedavisi nedeniyle maç 6 dakika durdu.
İkinci yarıda Inter turu geçmek için aradığı golü 62'de Lautaro Martinez ile bulurken 1 dakika sonra ise şoku yaşadı. 63'te Alexis Sanchez yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool ilk maçtaki skorun avantajıyla tur atlamayı başardı.
Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 83 dakika sahada kaldı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
- Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip
- Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını askıya aldı
- İyi ki her hafta Inter'le oynamıyoruz
- Çok pozisyonumuz vardı, 7'sini attık
- Anadolu Efes, erteleme maçında kaybetti
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye gelecek
- Almanya kapılarını açtı
- Bir ilde okullara kar tatili
- Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor
- İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edildi