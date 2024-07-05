İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya, EURO 2024 çeyrek final turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 14:21
İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı başlıyor. 

EURO 2024 çeyrek final turunda Almanya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stuttgart Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

İSPANYA - ALMANYA HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ÇEYREK FİNAL YOLLARI

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.


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