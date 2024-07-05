İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya, EURO 2024 çeyrek final turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı başlıyor.
EURO 2024 çeyrek final turunda Almanya ile İspanya karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Stuttgart Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
İSPANYA - ALMANYA HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ÇEYREK FİNAL YOLLARI
İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi.
İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.
A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.
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