İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.07.2024 - 14:21

Güncelleme: 05.07.2024 - 14:21

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı başlıyor.

EURO 2024 çeyrek final turunda Almanya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stuttgart Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

İSPANYA - ALMANYA HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ÇEYREK FİNAL YOLLARI

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.