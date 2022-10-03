İspanyol basınından Fernando Muslera için şok iddia! 'Yerine Pena gelecek'
Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla yükselişe geçen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera için ayrılık iddiası geldi.
Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera için flaş bir iddia geldi.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile ilgili iddia ortaya attı. Moretto, "Sezon sonunda Muslera'yı 'neredeyse kesin olarak' kaybedecek olan Galatasaray, Inaki Pena'yı as kaleci olarak kadrosuna katmak istiyor" dedi.
Barcelona'ya çok yakın bir kaynak olan Moretto'nun bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Muslera'nın takımdan ayrılacağına işaret eden İtalyan ismin bunu 'kesin' olarak nitelendirmesi dikkat çekti.
23 yaşındaki Pena'nın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
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