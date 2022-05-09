İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola: 'Herkes Liverpool'u destekliyor'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:14

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Newcastle'ı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ülkede medya dahil herkesin Liverpool'u desteklediğini öne süren İspanyol teknik adam, "Bundan bir hafta önce kimse bize inanmıyordu. Bu ülkede medya dahil herkes Liverpool'u destekliyor" dedi.

30 YILDA TEK ŞAMPİYONLUK

Liverpool'un ligde sadece bir şampiyonluğu olduğuna vurgu yapan Pep, "Liverpool'un Avrupa'da büyük başarılar kazandığı doğru ancak Premier Lig'de bu durum böyle değil. Kulübün 30 yılda 1 şampiyonluğu var. Şu anda ligde durum ortada, kalan 9 puanı alarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama 6 puan da yeterli olabilir" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı son olarak, "Her şey önümüzdeki iki maçta belli olacak. Kaderimiz kendi elimizde ve bu bizim için çok önemli" diyerek sözlerini noktaladı.

Manchester City, ligin 35. haftası geride kalırken 86 puanla rakibi Liverpool'un 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.