Jorge Jesus: 'Son 16'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

04 Kasım 2022 Cuma, 08:40

Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, direkt son 16 turuna kalmanın kendileri için önemli bir avantaj oluşturduğunu belirtti.

Avrupa'da güzel bir performans sergilediklerini dile getiren Jesus, "Direk olarak son 16 turuna kaldık. Grubumuzu 1. sırada bitirerek play-off etabını maç yapmadan geçme fırsatı yakaladık. Bu iyi bir durum. Oyuncularım harikaydı. Avrupa'da güzel performans sergilediler. Grubumuzu mağlup olmadan tamamladık. Şimdi kuraları bekleyeceğiz ama büyük hedefimizin lig olduğunu bilerek bekleyeceğiz. Bugün almış olduğumuz sonuç takıma moral ve güven veriyor." diye konuştu.

Bu sezon tek mağlubiyetlerini Dinamo Kiev'e karşı 1 kişi eksik oynadıkları ve uzatmalarda kaybettikleri maçta aldıklarını hatırlatan Jesus, "O maçın da 90 dakikası beraberlikle sonuçlanmıştı. Avrupa'da harika performans sergiledik. Bizim hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak değil, Avrupa Ligi'ni kazanmak başka takımların hedefi. Bizden fazla kapasitesi ve ekonomisi olan takımların. Biz tabiri caizse köpek balıkları arasında yer edinmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Jesus, "Ülke puanı için de çok önemli bir durum. Türk takımları Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde puanlar almazsa şampiyon Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. Sivasspor maçına hazırlanacağız. Sivasspor maçı önemli ama galibiyetler öz güven kazandırıyor. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Polonya'da oynadık ama Dinamo Kiev'den fazla taraftarımız vardı." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde final ihtimalleri olup olmadığı yönündeki soruya Portekizli çalıştırıcı, "Blöf yapmıyorum, bilgi ve tecrübem var. Son 16'daki takımlara bakınca Avrupa'nın en iyi liglerinden güçlü takımlar var. Bu turnuvada devam etmek için son 16'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gerçekçi ve mütevazı olmamız da gerekiyor. Bizim de söyleyecek sözümüz var. Güzel bir kura çekersek daha da güzel olur. Avrupa'da beklentinin üzerinde performans sergiledik." yanıtını verdi.

Öte yandan, maçın ilk golünü kaydeden genç yetenek Arda Güler'in performansına da değinen Jesus, "Arda genç bir oyuncu, henüz 17 yaşında. Onun bacağının boyundan büyük adımlar atmasını istemiyoruz. İnanılmaz yeteneği var. Fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Zamana ihtiyacı var. Taktiksel anlamda da gelişmesi gerekiyor. Şüphe yok ki çok yetenekli bir oyuncu. Zamanla çok daha iyi bir futbolcu olacak. Çok iyi olmak için her şeye sahip." diyerek sözlerini tamamladı.

"Hem saha içinde hem saha dışında özel olarak ilgileniyor"

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son maçta deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, çok mutlu olduklarını söyledi.

Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 17 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür grubu lider bitirdik, tüm takım olarak çok mutluyuz. Tüm hafta boyunca bu maça hazırlanmıştık. Allah'a şükür kazandık, çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Gol sevinci sırasında üzerinde "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü kameralara gösteren Arda, buna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"2 ay önce annem ameliyat oldu. Sanırım ilk olarak Rennes deplasmanında giymiştim. O zamandan bugüne gol atmak nasip olmadı, bugüne kısmetmiş. O zamanlar futbol oynamak çok zor geliyordu, bir motivasyon bulmam gerekti. Ben de bunu düşündüm. İlk golü anneme armağan edecektim. Bugüne kısmetmiş çok mutluyum."

Teknik direktörleri Jorge Jesus'un kendisiyle özel olarak ilgilendiğini dile getiren Arda, "Çok büyük hoca tabii ki. Futbol piyasasına sayısız oyuncu çıkarmış, inşallah ben de onlardan biri olurum. Ondan da çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Benimle de hem saha içinde hem saha dışında özel olarak ilgileniyor. İnşallah gelişmeye devam ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Yedek kalmayı problem etmediğini ve her zaman çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu aktaran genç oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocam ne zaman şans verirse elimden geleni yapmak istiyorum. Oynarım, oynamam idman sonları, idmanlardan önce çalışmaya devam etmeliyim çünkü bireysel gelişimim de devam ediyor. Tabii ki oynadığım zaman ben de çok mutlu oluyorum. Kendimi geliştirmeye devam etmek zorundayım. Yarın bugünden daha iyi olmak zorundayım. Çocukluk hayalim Fenerbahçe'de böyle bir istatistik yapmış olmaktan (Avrupa'da 1'er gol ve asist yapan en genç oyuncu) dolayı çok mutluyum. Tüm Fenerbahçe taraftarına çok teşekkürler."