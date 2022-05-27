Jorge Jesus'tan Ali Koç'a Fenerbahçe raporu! Kim Min Jae'nin satılmasını istemiyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:35

Fenerbahçe'de yeni hafta ile birlikte teknik direktör olarak Jorge Jesus'un resmen açıklanması bekleniyor. 2022-23 sezonuna şampiyonluk parolasıyla girecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Jesus, Fenerbahçe'de mevcut kadro ile ilgili bazı kararlar alırken Kim Min-Jae'ye özellikle dikkat çekti.

JESUS KİM'E ÖNEM VERİYOR

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe geçecek olan Jorge Jesus, mevcut kadroda Kim Min-Jae'ye ayrı bir önem veriyor.

Portekizli çalıştırıcı, 2.5 aydır izlediği Fenerbahçe'de Güney Koreli stoperi çok beğenirken, Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmelerde bu konuya özellikle değindi. Kim gibi bir oyuncunun mutlaka kadroda tutulması gerektiğini ifade eden Jesus, böylesi bir ismi hem de bu yaşta bulmanın çok zor olacağını vurguladı.

67 yaşındaki teknik direktörün göreve başladığında kendisinin de Kim Min-Jae ile birebir görüşme yapacağı, bir sene daha sarı-lacivertli formayı giymesini isteyeceği dile getirildi.