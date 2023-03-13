Jorge Jesus'tan Sevilla rövanşında Arda Güler çözümü!

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 10:45

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:57

Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş mücadelesinde Sevilla'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Jorge Jesus, bu maçta farklı bir rotasyon tercih edecek. Habere göre, Jesus'un ilk maçta kaçırdığı gollerle saç baş yoldurtan Joshua King'in yerine Michy Batshuayi ile başlaması bekleniyor.

Arda Güler

Ayrıca haberde yer alan ayrıntıya göre son iki antrenmanda göz dolduran Miha Zajc'ın orta sahada görev alma şansı güçlenirken, ciddi bir form düşüklüğü içindeki İrfan Can Kahveci'nin yerine de Arda'nın oynama ihtimali giderek artıyor.