Juventus sahada kazandı!

01 Aralık 2021 Çarşamba, 08:00

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Juventus, ligin yeni takımlarından Salernitana'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Mali işlemlerinde haksız kazanç teminine yönelik usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle geçirdiği soruşturmayla gündemde olan Juventus, Salerno'daki Arechi Stadı'nda Salernitana'ya konuk oldu.

Konuk ekip, maçın 21. dakikasında Arjantinli Paulo Dybala ile öne geçti: 0-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 70. dakikasında konuk ekip, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Juventus, maçın son anlarında bir de penaltı kazanırken, Dybala 90+5. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.

Ligde üst sıralara yaklaşma hedefinde olan Juventus, Salernitana'yı 2-0 yenerek, rahat bir galibiyet aldı. Bu galibiyetle siyah-beyazlı takım, puanını 24'e çıkartarak, 7. sırada yer buldu.

Ligin dibine demir atan Salernitana ise bu sezonki 11. yenilgisini aldı.

- Atalanta farklı galip

Serie A'nın 15. haftasında bugün oynanan bir diğer maçta, Atalanta, konuk ettiği Venezia'yı 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. Atalanta, bu galibiyetle puanını 31 yaptı ve 4. sırada yer aldı.



Atalanta kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 76 dakika forma giydi.

Fiorentina da sahasında ağırladığı Sampdoria karşısında geriye düşse de maçı 3-1 kazanmasını bildi.

Hellas Verona-Cagliari maçı ise 0-0 sona erdi.