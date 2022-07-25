Kamerunlu golcü Rooney Eva Wankewai Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:24
Kamerunlu golcü Rooney Eva Wankewai Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu!
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 25 yaşındaki Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Rooney Eva Wankewai'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.


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