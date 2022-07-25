Kamerunlu golcü Rooney Eva Wankewai Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 25 yaşındaki Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Rooney Eva Wankewai'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
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