Kanada'yı çalıştıran John Herdman, Dünya Kupası'na katılan ilk teknik direktör oldu

28 Mart 2022 Pazartesi, 14:02

Kanada, 1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmanın heyecanını yaşıyor.

2022 Dünya Kupası için Katar biletini cebine koyan Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'li Kanada'da teknik direktör John Herdman futbol tarihine geçti.

46 yaşındaki İngiliz teknik direktör, hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası'na katılım sağlayan ilk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

KADINLARDA DÜNYA KUPASI VE OLİMPİYAT, ERKEKLERDE 2022 DÜNYA KUPASI

2003'te Yeni Zelanda'ya giden Herdman burada federasyonda bazı görevlerde bulundu. 2006 yılında Yeni Zelanda Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçen İngiliz çalıştırıcı, 2011'e kadar bu görevi yürüttü. Herdman yönetimindeki Yeni Zelanda, 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele etti.

2011'de Kanada Kadın Futbol Milli Takımı'nın başına geçtikten kısa süre sonra Meksika'daki Pan Amerikan Oyunları'nda altın madalya kazanan John Herdman, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise takımıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Herdman, 2018 yılında Dünya Kupası Elemeleri için Kanada Erkekler Milli Takımı'nı devraldı. Herdman yönetimindeki Kanada, FIFA Dünya Sıralaması'ndaki en yüksek derecesi olan 72. sıradan 33. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Herdman yönetimindeki Kanada, 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak 36 yıllık aranın ardından bu başarıyı gösterdi.

John Herdman hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası'na katılan ilk teknik direktör olarak futbol tarihine geçti.