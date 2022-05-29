Karim Benzema: 'Ballon d'Or bana çok uzak değil'

29 Mayıs 2022 Pazar, 16:03

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi finali sonrası konuştu.

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalma kararını değerlendiren Benzema, "Mbappe'nin Real Madrid hayalini gerçekleştirmesini isterdim. Onunla birlikte oynamaktan keyif alırdım. Ancak o Paris'te kalmayı seçti. Ona saygı duymak zorundayım. Üzerinde çok fazla sorumluluk var. Bu yüzden bu onun seçimi. Bugün Mbappe artık Paris oyuncusu. Onunla milli takımda oynamaktan keyif alacağım" dedi.

"BALLON D'OR BANA UZAK DEĞİL"

Mbappe'nin Real Madrid'e gelmemesi sebebiyle üzülmediğini belirten Fransız golcü, "Mbappe'nin Paris'te kalması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Çünkü, herkes bir şeyleri tercih eder. Mutlu oldum. Umarım her şey kendisi için iyi olur" ifadelerini kullandı.

Benzema, Fransız golcü ile ilişkilerinin zarara uğramayacağını ifade ederken "Mbappe'nin Paris'te kalma kararı aramızdaki ilişkiyi etkilemez. Biz iyi arkadaşlarız" diye konuştu.

Ballon d'Or ödülünü kazanma olasılığı hakkında görüşlerini belirten Fransız yıldız, "Bu benim biçin bir rüya! Bence bana çok uzak değil... Ancak, bunu düşünmek için zamanım var. Geçen yıldan daha iyiydim ve umarım yakınımdır. Harika bir sezon geçirdim. Şampiyonluklar kazandım. Önemli goller attım. Tüm takım harika sezon geçirdi ama dediğim gibi, şampiyonluklar kazanmak için kritik maçlarda önemli goller atmanız lazım. Ben de bunu yaptım!" ifadelerini kullandı.

"O GOLLE ÖZGÜVEN GELDİ"

Şampiyonlar Ligi kupasını Brezilyalı oyuncu Marcelo'nun kaldırması ile alakalı konuşan Benzema, "O bu kulübün kaptanı. Bir Real Madrid efsanesi. Son birkaç maç oynamadı ama gençlere en çok o yardım ediyor" dedi.

Benzema, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golle ilgili "Hakeme defalarca kez sordum, 'Ofsayt mı' dedim. Bana bir şey demedi. Bence attığım gol ofsayttı. Ancak, iptal olsa bile o golle birlikte özgüvenimiz yerine geldi. Kırılma anıydı" diye konuştu.