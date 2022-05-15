Karius'tan sonra Emre Bilgin
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, ilk yarısında 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Emre Bilgin ise Karius'un ardından bir maçta en fazla kurtarış yapan Beşiktaş kalecisi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda bu sezonki son deplasman maçına çıktı.
Geçen sezonun son haftasında rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda 15 Mayıs 2021'de 2-1 mağlup ederek şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonun son dış saha maçını da 15 Mayıs'ta aynı statta ve aynı rakibine karşı oynadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde 4 farklı ismi sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta ilk 11'de yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın yerine kaleci Emre Bilgin, Francisco Montero, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou forma giydi.
Endişeye Mahal Yok, @emreblgnn1 Var. ??#GÖZvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/sa3dPdRLdi— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 15, 2022
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