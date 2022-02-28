Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa'nın konuğu olacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 08:57
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

38. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 38. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, dördünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall, Aabid, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun


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