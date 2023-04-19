Kayseri'de gol sesi gelmedi! Kayserispor 0-0 Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Öte yandan Kasımpaşa'da Papy Djilobodji, uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor 45, Kasımpaşa 33 puana yükseldi.
Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmananına gidecek. Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
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