Kayserispor 2-0'dan geri dönmesini bildi!
Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.
Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibe puanı getiren golleri 12. dakikada Badou Ndiaye ve 65. dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un golleri 67. dakikada Mario Gavranovic ve 82. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.
Adana Demirspor ligde oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kayserispor ise 3 maç sonra puan kaybetti.
Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23'e çıkardı. Kayserispor ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, haftayı bay geçecek. Kayserispor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- ‘Türkçe öldü, yaşasın Arapça’cılara ithaf
- ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'başkent'lere mesaj
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi