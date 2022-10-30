Kayserispor 2-0'dan geri dönmesini bildi!

Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 19:09
Kayserispor 2-0'dan geri dönmesini bildi!
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Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibe puanı getiren golleri 12. dakikada Badou Ndiaye ve 65. dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un golleri 67. dakikada Mario Gavranovic ve 82. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

Adana Demirspor ligde oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kayserispor ise 3 maç sonra puan kaybetti.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23'e çıkardı. Kayserispor ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, haftayı bay geçecek. Kayserispor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.


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