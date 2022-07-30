Kayserispor ikinci yarıda açıldı

Kayserispor ile Malatyaspor hazırlık maçında karşılaştı. Maçı kazanan 3-2'lik skorla Kayserispor oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:56
Kayserispor ikinci yarıda açıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Kayserispor, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekibin gollerini 47. dakikada Gavranovic, 53. dakikada penaltıdan Thiam ve 70. dakikada Mane kaydederken, Yeni Malatyaspor'un gollerini 66. dakikada Haqi Osman ile 68. dakikada Doğukan Emeksiz attı.


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