Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer kararı: 'Önce Galatasaray'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:52

Rüya gibi bir sezonu arkasında bırakan Kerem Aktürkoğlu, 51 maçta 13 gol ve 12 asistlik performansı ile hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri oldu.

Fanatik'in haberine göre, Fransa'dan çok ciddi teklifler aldığı öğrenilen 23 yaşındaki oyuncunun, geleceği konusunda karar vermek için aceleci davranmayacağı kaydedildi.

SEÇİM SÜRECİ BEKLENİYOR



Daha önce de sezon boyunca çok yorulduğunun altını çizen Kerem'in, tatiline devam ettiği ve sarı-kırmızılı takımdaki seçim sürecinin noktalanmasını beklediği öğrenildi.

Yeni gelecek başkanın da görüşlerini dinlemek isteyen Kerem için Dursun Özbek'in kesinlikle yollarını ayırmak istemediği aktarıldı.

Milli futbolcunun ayrıca yakın çevresine de "Teklifler gurur verici. Ama Galatasaray’ın menfaati olmadan bir yere gitmem. O yüzden bir süre daha bekleyeceğim" dediği ileri sürüldü.

Haberde, seçim sürecinin ardından Kerem'in menajerinin, gelen teklifleri yönetime ileteceği kaydedildi.