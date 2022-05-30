Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer kararı: 'Önce Galatasaray'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine karar vermek için seçimi beklediği kaydedildi. Kerem Aktürkoğlu, "Teklifler gurur verici. Fakat Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda seçim yapmak istiyorum" diye konuştu.
Rüya gibi bir sezonu arkasında bırakan Kerem Aktürkoğlu, 51 maçta 13 gol ve 12 asistlik performansı ile hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri oldu.
Fanatik'in haberine göre, Fransa'dan çok ciddi teklifler aldığı öğrenilen 23 yaşındaki oyuncunun, geleceği konusunda karar vermek için aceleci davranmayacağı kaydedildi.
SEÇİM SÜRECİ BEKLENİYOR
Daha önce de sezon boyunca çok yorulduğunun altını çizen Kerem'in, tatiline devam ettiği ve sarı-kırmızılı takımdaki seçim sürecinin noktalanmasını beklediği öğrenildi.
Yeni gelecek başkanın da görüşlerini dinlemek isteyen Kerem için Dursun Özbek'in kesinlikle yollarını ayırmak istemediği aktarıldı.
Milli futbolcunun ayrıca yakın çevresine de "Teklifler gurur verici. Ama Galatasaray’ın menfaati olmadan bir yere gitmem. O yüzden bir süre daha bekleyeceğim" dediği ileri sürüldü.
Haberde, seçim sürecinin ardından Kerem'in menajerinin, gelen teklifleri yönetime ileteceği kaydedildi.
Video Haberler
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- 8 soru 8 kötü haber
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- İşte AKP'nin son planı!
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- Uzmanlardan 'meteor yağmuru' uyarısı