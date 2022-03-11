Klopp Salah için umutlu konuştu! "Acele etmeye gerek yok"
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, kulübün sözleşme görüşmeleri yaptığı Muhammed Salah için açıklamada bulundu. Klopp, "Kulübün yapabileceğini yaptığını düşünüyorum" dedi.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Muhammed Salah'ın sözleşmesi için açıklamada bulundu. Kulübün yeni sözleşme için elinden geldiğini yaptığını belirten Alman teknik adam, "Kulübün yapabileceğini yaptığını düşünüyorum. Benim açımdan bu konuda söylenecek başka bir şey yok, şu an bu konuda her şey olması gerektiği gibi." dedi.
Yeni kontrat için beklemek zorunda olduklarını kaydeden Klopp, "Şu an imza yok, sözleşmeyi reddetme ya da başka herhangi bir durum da yok. Bu konuda beklemek zorundayız, durum şu an için iyi. Acele etmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Klopp'un bu açıklamalarının ardından Salah'ın menajeri, Ramy Abbas Issa ise, sosyal medya hesabından ağlayan gözlerle gülen emoji paylaşıp, Alman teknik adama göndermede bulundu.
Klopp ve Abbas Issa daha önce de Salah için karşı karşıya gelmiş, Klopp Salah'ın yeni sözleşmedeki ücret beklentisinin kaynağının Issa olduğunu söylemişti.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Liverpool ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 29 yaşındaki Salah, kulüpten yeni sözleşmede haftalık 500 bin pound talep ediyor.
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