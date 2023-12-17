Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya Serie A'nın'nın 16. haftasında sahasında Inter ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı sürüyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.
LAZIO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpico Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LAZIO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Lazio, İtalya Serie A'da deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kalmıştı.
Inter ise evinde Udinese'yi 4-0 mağlup etmişti.
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