Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya Serie A'nın'nın 16. haftasında sahasında Inter ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:57
Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı sürüyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

LAZIO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpico Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

LAZIO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Lazio, İtalya Serie A'da deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kalmıştı.

Inter ise evinde Udinese'yi 4-0 mağlup etmişti.


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