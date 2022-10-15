Leicester City - Crystal Palace maçında gol sesi çıkmadı
Premier Lig'de Leicester City, sahasında konuk ettiği Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leicester City, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.
Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Leicester City 5, Crystal Palace 10 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Leicester City, sahasında bu kez Leeds United'ı ağırlayacak. Crystal Palace, Wolves'i konuk edecek.
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