Leipzig, Bayer'i 2-0 yendi
Almanya Bundesliga 12. hafta maçında Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Christopher Nkunku ve 83. dakikada Timo Werner kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Leipzig, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen ise so beş maçta 3. mağlubiyetini aldı.
Leipzig, bu skorla puanını 19'a çıkardı. Bayer Leverkusen ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise Union Berlin'i konuk edecek.
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