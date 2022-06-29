Lille'in Yunus Akgün'e talip olduğu iddiası
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da gösterdiği performansla transfer döneminin gözdesi haline gelen Yunus Akgün'e İtalyan kulüplerinin ardından Fransa'dan da talip çıktığı ileri sürüldü.
Kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gibi iki milli futbolcuyu bulunduran Lille’in, Adana Demirspor’da sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün’e talip olduğu iddia edildi.
Bu sezon 21 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor forması ile 9 kez fileleri havalandırıp 17 asist yaparak tam 26 gollü katkı sağlamıştı.
BURUK'TAN OLUMSUZ YANIT
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Lille Kulübü’nün uzun süredir Yunus Akgün’ü takip ettiği ve Fransız ekibinin menajerleri ile temasa geçtiği ifade edildi.
Lille’in, Yunus için 6 milyon Euro gibi bir bonservis rakamını gözden çıkardığı öğrenilse de Galatasaray’ın bu transfere onay vermesi beklenmiyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı toplantıda şampiyonluk hedefine ulaşılması adına Kerem ile Yunus’un kilit rol oynayacağını dile getirip iki futbolcudan üst düzey katkı alacağına inandığını söylemişti.
Buruk “Astronomik bir teklif gelmediği sürece hem Kerem hem de Yunus’un kalmasını istiyorum” derken, yönetimin de Lille’in teklifine ve girişimlerine olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.
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