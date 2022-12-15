Lionel Messi'yi duygulandıran röportaj! Gözyaşlarını zor tuttu...

15 Aralık 2022 Perşembe, 09:28

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, mücadelede 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Karşılaşmanın ardından Arjantin televizyonu TVP'nin Messi ile yaptığı röportaj sosyal medyada gündem oldu.

İşte Arjantinli muhabirin açıklamaları...

"Sana son olarak söylemek istediğim şey bir soru değil, ama söylemek istiyorum. Önümüzde Dünya Kupası finali var ve biz kesinlikle bu kupayı kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun tüm Arjantinlilerde bir iz bıraktın. Ve bu kimsenin elinden alamayacağı bir şey. Bunda ciddiyim. Sahte, gerçek ya da uydurma ama fark etmez, Arjantin'de formanın olmadığı bir çocuk yok. Gerçekten herkesin hayatında bir iz bıraktın. Bu, benim için Dünya Kupalarını kazanmanın da ötesinde bir şey. Kimse bunu senden alamaz. Birçok insanın hayatına getirdiğin mutluluklar için minnettarım. Umarım bu sözlerimi ciddiye alırsın. Çünkü senin Dünya Kupası kazanmaktan daha önemli olduğuna inanıyorum. Teşekkürler kaptan!"