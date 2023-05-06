Liverpool kazanmaya devam ediyor!
Premier Lig 35. hafta maçında Liverpool, sahasında Brentford'u 1-0 mağlup etti.
Premier Lig 35. hafta maçında Liverpool, sahasında Brentford ile karşılaştı.
Anfield'da oynanan maçı Liverpool 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
Bu golle Muhammed Salah, son 3 sezonda da 30 gol barajına ulaşmayı başardı.
Sezona kötü başlayan Liverpool 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Ayrıca üst üste 6. galibiyetini aldı.
Alınan bu sonucun ardından Liverpool puanını 62'ye çıkardı. Brentford ise 50 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Leicester City deplasmanına gidecek. Brentford, West Ham'ı ağırlayacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- İnce'den ikinci tur sinyali: Tahmin ederler
- Bozdağ kaset bekliyor!
- Erdoğan'ın sandık telaşı: Talimatı kürsüden verdi!
- Erdoğan’ı korumak için çalışıyoruz(!)
- Napoli'den transfere net yanıt!
- Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosuyla ilgili açıklama
- Seçimlere 8 gün kala Bahçeli ayarı kaçırdı
- İstanbul'da tarihi miting!