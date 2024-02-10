Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:17
Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta Brentford deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Everton ise kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kalmıştı.


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