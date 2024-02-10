Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta Brentford deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Everton ise kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kalmıştı.
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