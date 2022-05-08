Manchester City'den 44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel Agüero tişörtü

08 Mayıs 2022 Pazar, 19:31

İngiltere'de 10 yıl önce Manchester United ve Manchester City, son haftaya 86 puanla girdi. Sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Queens Park Rangers'ı (QPR) ağırlayan Manchester City, Zabaleta'nın golüyle 1-0 göne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Cisse ve Mackie'nin golleriyle 2-1 geriye düşen Manchester City, mücadelenin son dakikalarına kadar aradığı golü bulamadı ve şampiyonluk umudu giderek azaldı. Mutlak galibiyete ihtiyacı olan Manchester ekibinin imdadına 90+2. dakikada Boşnak futbolcu Edin Dzeko yetişti.

Dzeko'nun golüyle skorda dengeyi sağlayan Manchester City, 90+4. dakikada Arjantinli yıldızı Agüero'nun golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve 44 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Önceki yılın şampiyonu Manchester United ise Sunderland deplasmanından Rooney'in golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına karşın, Manchester City'nin art arda gelen golleriyle yıkıldı.

MANCHESTER CITY EFSANE ŞAMPİYONLUĞU UNUTMADI

Bu sezon Liverpool'la şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Newcastle United'ı konuk etti. Maviler, 10 yıl önce gelen şampiyonluğun yıl dönümünde karşılaşma öncesi ısınmaya özel tişörtlerle çıktı. Manchester City'li oyuncuların tişörtlerinde AGUEROOOOOOO yazıldı.