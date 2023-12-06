Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:47
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Chelsea ise kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 3-2 mağlup etmişti.


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