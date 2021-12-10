Marcelo Bielsa, Orkun Kökçü'yü takımında istiyor
Premier Lig ekibi Leeds United'ın, devre arası transferinde Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Leeds United'ın dünyaca ünlü hocası Marcelo Bielsa'nın Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü transfer etmek istediği ileri sürüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Feyenoord formasıyla gösterdiği performansla Marcelo Bielsa'nın dikkatini çekmeyi başaran 20 yaşındaki milli futbolcu için, Leeds United'ın cömert bir teklifte bulunacağı iddia edildi.
HERTHA BERLİN'İN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Alman ekibi hertha Berlin'in 17 milyon euroluk teklifini reddeden Feyenoord'un Orkun'un bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği belirtildi.
Hollonda altyaş kategorilerinde milli formayı giyen Orkun Kökçü, daha sonra A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. 2 kez Ümit Milli Takım forması giyen genç futbolcu, 13 kez de A Milli takım formasını terletti.
KARADAĞ MAÇINDA GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI
Genç orta saha oyuncusu, Türkiye'nin Dünya Kupası Elemelerindeki kader maçı olan Karadağ karşılaşmasında galibiyeti getiren gole imza atmıştı.
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