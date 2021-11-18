Mario Balotelli "Türkiye'den yaya olarak yola çıkabilirdim"
Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, İtalya milli takımına geri çağrılma ihtimali ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Balotelli, "Mart'taki kadroda olmak için İtalya'ya şu anda Türkiye'den yaya olarak yola çıkabilirdim" dedi.
Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Mart ayında Milli Takıma yeniden seçilmek için yürüyerek ülkesine gidebileceğini söyledi.
Balotelli açıklamasında, "2 buçuk yıldan sonra kendimi çok iyi hissediyorum ve kendimi Milli takıma dönmek için hazır hissediyorum. 40 metreden bile gol atabilirim. Bu bir rüya olurdu. Mart'taki kadroda olmak için İtalya'ya şu anda Türkiye'den yaya olarak yola çıkabilirdim." diye konuştu.
İtalya teknik direktörü Mancini ile de ilişkilerinin harika olduğunu belirten Balotelli, "Onunla her zaman mükemmel ilişkiler içerisinde olduk. Milli takıma dönebilmem için benden istediklerini söyledi ve yapacağım. Benden ne istediğini zaten bir kaç kez söylemişti. Mancini beni çağırırsa sağ bek bile oynarım, hiç sorun değil." açıklamasını yaptı.
Gazete okumadığını ve bu konuda kendisine kardeşinin yardımcı olduğunu belirten Balotelli, "Takip etmiyorum, kardeşim bana gerekli bilgileri veriyor. Herkesin benim bittiğimi düşündüğünü söylüyor. Hangi takımda oynarsam oynayayım ben hiç bir zaman fark yaratamayacağım korkusunu yapamadım."
Çin'in kapısından döndüğünü ilk kez açıklayan yıldız isim, "2,5 yıl önce Çin'e gitmek zorunda kalıyordum ama Mancini beni ikna etti ve gitmememi sağladı. Sonra Brescia'yı seçtim. Türkiye'ye gitmeden önce de İtalya'dan teklif vardı ama kabul etmedim" dedi.
Belotelli'nin diğer açıklamaları ise şöyle:
"En çok kızdığım şeylerden bir tanesi İtalya'da çok fazla cahil insan var. İtalya Avrupa Şampiyonu oldu. Üst üste kazanma rekorları kırdı ama ilk yenilgide hemen çamur atmaya başladılar. Biraz iyimserliği hak etmediler mi?"
"Mancini beni kadroya henüz çağırmadı çünkü beni tanıyor. Potansiyelimi biliyor. Henüz o seviyede değilim ama Mart'a kadar zamanım var. Çalışmam gerektiğini biliyorum"
"Adana Demirspor iyi bir takım. Nereye kadar gidebiliriz bakacağız. İyi gidiyoruz ve kötü bir takım değiliz"
"Mourinho ile ilişkilerim iyiydi. Onun süper takım yaratma gücü her zaman vardı. Sorunları çözeceğini göreceksiniz, zaman alabilir ama çözecektir. Roma'da şu anda olan da bu. Porto'ya Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdı. Güçlü oyuncuları vardı ama fenomen isimler değildi. Çok iyi olmayan takımları bile ne hale getireceğini göstermişti."
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