Mauro Icardi, tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti

11 Kasım 2021 Perşembe, 15:42

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın sansasyonel ilişkisinde sular durulmuyor. Aldatma krizinin gölgesinde evlilikleride bir kırılma yaşayan ikili yeni bir anlaşmaya vardı.

Arjantinli yıldızın 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devrettiği öğrenildi.

TyC Sports'ta yer alan habere göre, Icardi aynı zamanda menajerliğini yürüten Wanda'ya şimdiki ve gelecekteki tüm sözleşmelerinin yanı sıra sahip olduğu mülklerin haklarını verdi. Böylelikle Wanda Nara, Milano merkezli World Marketing Football şirketinin tek sahibi olacak. Çiftin mülkleri arasında yer alan Como Golü'ndeki lüks villa da Nara'ya gidecek.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde barışan Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti, bir kez daha ayrıldı. Fransa basınında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu Nara'yı, eşinin yakın arkadaşı China Suarez ile aldattı.

Wanda Nara, Mauro Icardi ile barışmak için Paris'e gitmiş ve geçtiğimiz günlerde Milano'ya geri dönmüştü. Barışma sonrası Mauro Icardi, daha önce Wanda'yı aldattığı manken China Suarez'i tekrar Paris'e çağırdı.

Wanda ise Icardi'yi yakaladı ve bir kez daha ayrılık kararı aldı.