Mauro Icardi'den Wanda Nara'yı şoke edecek hamle!
Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminden kendisinden ayrılan eşi ve menajeri Wanda Nara'ya ödeme yapılmamasını istedi. Yönetimin Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de iddia edildi.
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer ettiği Mauro Icardi, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını duyurmuştu. Arjantinli rapçi L-Gante'nin klibinde oynayan Nara, aynı zamanda 22 yaşındaki sanatçıyla yeni bir ilişkiye de başlamıştı.
"ÖDEME YAPMAYIN"
Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu.
İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından, sarı-kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi.
Icardi'nin sarı-kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi. Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de belirtildi.
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