Mauro Icardi'den Wanda Nara'yı şoke edecek hamle!

25 Ekim 2022 Salı, 15:55

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer ettiği Mauro Icardi, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını duyurmuştu. Arjantinli rapçi L-Gante'nin klibinde oynayan Nara, aynı zamanda 22 yaşındaki sanatçıyla yeni bir ilişkiye de başlamıştı.

"ÖDEME YAPMAYIN"

Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu.

İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından, sarı-kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi.

Icardi'nin sarı-kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi. Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de belirtildi.