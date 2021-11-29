Max Gradel, sezonun en iyi performansını sergiledi
Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Max Gradel, A Hatayspor karşısında 3 asist yaptı ve Süper Lig’de şu ana kadar sezonun en iyi performansını göstererek dikkatleri çekti.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Hatayspor’u 4-0 yenerek ligde 6 hafta sonra galibiyeti hatırladı.
Maça Max Gradel’in başarılı performansı damgasını vurdu. Hatayspor karşısında; 3 asist, 6 şut pası, 5 gol fırsatı, 1 penaltı kazandırma, 1 direkten dönen şut, 5 orta isabeti, 3 uzun top isabeti ve 4 ikili mücadele kazanarak maçın yıldızı oldu. Süper Lig’de şu ana kadar sezonun en iyi performansını gösteren Gradel, başarılı istatistiğiyle de dikkat çekmeyi başardı.
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