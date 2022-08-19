Mehmet Büyükekşi: 'Ahmet Nur Çebi ile görüştüm'
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, 'Ahmet Nur Çebi ile dün gece telefonda görüştük. Açıklamalarımın kendisiyle alakalı olduğuna yönelik yaratılan yanlış algı nedeniyle üzgün olduğumu söyledim' dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Büyükekşi, daha önce söylediği "Şu hakemi istiyoruz, bunu istemiyoruz gibi yapılan çağrılar bizde karşılık bulmaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bizim sistemimiz bunlara izin vermiyor" açıklamalarının Beşiktaş ya da herhangi bir kulübü yansıtmadığını söyledi.
Hakem atamalarının dijital ortamda yapıldığını söyleyen Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile de görüştüğünü belirtti ve, "Ahmet Nur Çebi ile dün gece telefonda görüştük. Açıklamalarımın kendisiyle alakalı olduğuna yönelik yaratılan yanlış algı nedeniyle üzgün olduğumu söyledim. Bizim için futbolcularımız ne kadar önemliyse, yöneticiler de o kadar önemli." dedi.
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