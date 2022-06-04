Mehmet Büyükekşi: 'Önemli olan Türk futbolunu en üst seviyeye getirmek'

04 Haziran 2022 Cumartesi, 13:04

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği üyelerine sunum yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri ile 5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Büyükekşi, pazartesi günü başkan adaylığını açıkladığını hatırlatarak, "Bugün burada adaylığını açıklamış bir aday olarak, benim de daha önce 2 yıl Gaziantep Spor Kulübü Başkanlığı yaptığım için, içinde bulunduğum Kulüpler Birliği Vakfı'nı ziyarete geldim. Burada sunumumu yaptım" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TÜRK FUTBOLUNU EN ÜST SEVİYEYE GETİREBİLMEK"

"İki yıl boyunca mücadele ettiğimiz, problem yaşadığımız mevzular. Özellikle pandemi döneminde kulüplerin mali yapıları darboğaza girdi. Bu konudaki görüşlerimi paylaştım" diyen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlarımız büyük teveccüh gösterdiler. Güzel sohbet ettik, neler yapabileceğimizi konuştuk. Sorunlarla birlikte mücadele edeceğimizin, birlikte olacağımızın özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü ne yapacaksak birlikte yapacağız, 'ben' demeyeceğiz, önemli olan Türk futbolunu en üst seviyeye getirebilmek. Sadece süper lig yok, diğer ligler de var. Önümüzdeki hafta ikinci, üçüncü lig kulüplerimizle bir araya geleceğim. Özellikle amatörlerle ilgili neler yapabileceğimizin üstünde duruyoruz. Türk futbolu için neler yapabileceğimiz konusunda çalışmaları hep beraber yapacağız. Şu ana kadar 200 delegenin imzasını aldık, bu da bu konuda ne kadar iddialı olduğumuzu gösterir. İçlerinden biri olarak bir çok konuda mutabık kaldık. Sorunları bildiğim için kulüp başkanları teveccüh gösterdiler. İnşallah seçimlerde en güzel şekilde bayrağı alıp daha ilerilere götürerek gerek süper lig, gerek diğer liglerle ilgili neler yapabileceğimizi, hep birlikte el ele vererek, güzel bir ortam içinde ortaya çıkarmak istiyoruz."

Mehmet Büyükeşki, Türkiye'nin futbol imajını daha yukarı götürmeleri, marka imajını artırmaları gerektiğini de vurgulayarak, "Gerek harcama limitleri, gerek yabancı sayısı, gerek hakem, temsilci konularında birlikte hareket ederek birlikte çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ülkemize ve şahsıma hayırlı olmasını diliyorum. Gösterilen teveccüh beni son derce sevindirdi" diye konuştu.

TFF, 16 Haziran'da yapılacak genel kurulda yeni başkanını seçecek.