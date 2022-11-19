Mehmet Büyükekşi'den çağrı! 'Şimdiden davet ediyorum, hazırlansınlar'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 23:41

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ilk defa; belki dünyada da ilk defa bir hakeme jübile yapıldı. Kolay değil. 2014 ve 2018 Düjnya Kupalarında yarı final yönetti. Hakemlik tarihinde iki yarı final yöneten iki hakemden biri. Avrupa Şampiyonası'nda 2016 ve 2020'de yarı final yönetti. 2015 Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bunun gibi kıtalararası yönettiği maçlar var. 204 tane uluslararası maç yönetti. Toplam 387 Türkiye Ligi maçı. Toplamda 1678 maç tane yönetmesi dile kolaydır. Biz mutlaka değerlerimize sahip çıkmalıyız. Değerlerimizi korumamız lazım, el üstünde tutmamız lazım. Türk hakemliğinde bir rol model olması lazım. Bu sadece Cüneyt Çakır hocamıza değil diğer hakemlerimize de nasip olur. Kötü örnekten örnek olmaz. Cüneyt Çakır hocamız iyi bir örnek. İyiden örnek olur." dedi.

İki hazırlık maçını da iyi oynadıklarından bahseden Büyükekşi, "Milli Takımımız, her iki maçta da son derece güzel oynadı. Bugün Diyarbakır'da oynamayan oyuncularımızı oynattı. Birçok oyuncumuz fırsat buldu. Sevinçli olduğumuz bir diğer konu da Arda Güler, Tayyip Talha ilk defa oynadılar. Son derece sevindirici bir konu. Arda Güler, çok genç. 17 yaşında bir oyuncu, A Milli Takım formasını giydi. Bu 5-10 yılın takımı demiştim ama belki de 15 yılın takımıdır. 17-18 yaşındaki gençler A Milli Takım'da." şeklinde konuştu.

Taraftarlara bir mesaj yollayan TFF Başkanı, "Bunlar hazırlık maçı. Neticeden çok önemli olan fair-play, dostluk. Buradan mutlu ayrıldık. Maçlar savaş değil. Maçlar dostluktur, kardeşliktir. Türkiye'deki maçların da aynı şekilde gerçekleşmesini istiyorum. Bu stadyum 33 bin kişilik. Tamamen doldurdu. Gaziantep halkına sesleniyorum. Lig maçlarında da doldursunlar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağız. EURO 2024 elemelerindeki Hırvatistan maçını Bursa'da oynayacağız. Bursalılar'ı şimdiden davet ediyorum. Hazırlansınlar, Milli Takımı canı gönülden desteklesinler." diye konuştu.