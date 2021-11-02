Mehmet Demirkol: Necip Uysal A Milli Takım'da da olmalı
Socrates YouTube kanalında Hatayspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendiren Mehmet Demirkol, "Necip Uysal, A Milli Takım'da da olmalı" dedi.
Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar 20 puanla 4. sırada kaldı.
YouTube'ta Socrates kanalında yayınlanan bir programda karşılaşmayı değerlendiren Mehmet Demirkol, Beşiktaşlı Necip Uysal ile ilgili açıklamalar yaptı.
Demirkol, "Necip konusu tartışmaya kapanmalı artık. Necip çok kullanışlı bir oyuncu. Zaman zaman hata yaptı, zaman zaman kariyeri boyunca, sağ bek oynadığı dönemlerde problemler çıktı ama bu konuyu kapatın. Necip var ve olacak. Çok büyük yetenek değil belki ama çok büyük oyuncu. A Milli Takım'da da olmalı. Stoper, orta saha ne istersen oynuyor." ifadelerini kullandı.
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