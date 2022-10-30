Melih Saatçı: 'Şenol Güneş tecrübesi ile takımı şampiyonluğa oynatır'

30 Ekim 2022 Pazar, 19:16

Beşiktaş kendi sahasında baskılı bir oyunla Ümraniyespor takımını sürklase ederek rahat bir galibiyet elde etti. Seyirci muhteşemdi. İsmael’li olumsuz geçen haftaları maçını unutmuş, geride bırakmış bir takım vardı sahada.

Şenol Güneş tecrübesi ile bu takımı toparlar ve şampiyonluğa oynatır. Şu bir gerçek ki “Güneş” faktörü en azından Beşiktaş şampiyonluk yarışında tutar. Maç öncesi seyirci ile bütünleşmesi hem Beşiktaş açısından hem de Güneş açısından ileriye dönük çok olumlu sinyallerdi. Haftalardır yazıyordum “Beşiktaş’ım iyi bir oyumcu kadrosu var fakat iyi bir teknik direktörü yok” diye. Beşiktaş yönetimini de kutlamak istiyorum şampiyonluk treni kaçmadan İsmael’i gönderdiler.

Beşiktaş karşılaşmada yeni teknik direktörünün de etkisi ile maça çok istekli başladı. Gerçi bu isteği İsmael döneminde de maçın başında yansıtsa da birden Beşiktaş da elektrik kesiliyor ve karşılaşmalar bir anda Beşiktaş’ın aleyhine dönüyordu. Ümraniye karşısında 3-2 olunca bir an taraftar da yine mi maç gidiyor mu düşüncesi tam hasıl oluyorken geçmiş maçların aksine Beşiktaş önce 4’ü sonra da 5.golü bularak maçı koparmasını bildi. Weghost harika bir maç çıkardı. Sağ kanat iyi çalıştı.Gedson Fernandez haretketliydi.

Kısaca Beşiktaş her hafta bu futbolunun üzerine daha da koyabilirse ve de defansı da gerekli uyumu yakalayabilirse şampiyonluğun en büyük adayı olur.