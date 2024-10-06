Melih Saatçı yazdı: 'Van Bronckhorst yavaştan futbol iklimimize ısınmaya başladı'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:17

Güncelleme: 06.10.2024 - 21:17

Hafta içi Avrupa mücadelesinde Frankfurt karşısında iyi mücadele etmesine ve de gol pozisyonları yakalamasına rağmen rakip takım kalecisine takılan Beşiktaş sahadan mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Beşiktaşlı oyuncular daha evlerine gidemeden Frankfurt mücadelesi sonrası kendilerini Gaziantep’te buldular. Gaziantep karşısında takım belirttiğim olumsuzluklara rağmen iyi mücadele etti fakat net gol pozisyonlarına girmekte oldukça zorlandı.

Orta sahada Ndour iyi mücadele etti. Rakip takım ataklarını karşılamada baş rolü oynadı diyebiliriz.

Gaziantep takımı özellikle ikinci yarıda elde ettiği net gol pozisyonlarını değerlendirebilseydi sahadan farklı galibiyetle ayrılması kaçınılmadı..

Van bronckhorst, Semih‘i neden oynatmadığını açıklamalı. Rashica’nın, Muçi’nin ve Mario’nun oynadığı yerde Semih bu takımda çok net oynamalı..

Van bronckhorst yavaş yavaş bizim futbol iklimimize ısınmaya başladı. Frankfurt maçı sonrası verdiği demeç adeta akıl tutulması. Beşiktaş seyircisi ne zaman maça gelip ne zaman maça gelmeyeceğini Bronchorst’dan öğrenecek değil! Taraftarın futbolcumuzu ıslıklamasına üzüldüm dersin futbolcunu korursun geçersin …Bunun üzerine söyledikleri gereksiz oldu!