Messi'li Arjantin çeyrek finalde!
Arjantin, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı Lionel Messi ve Julian Alvarez'in golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2022 Katar Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geldi. Arjantin, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Arjantin, karşılaşmanın ilk yarısını Lionel Messi'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Kariyerindeki 1000. resmi maçına çıkan Messi, 789. golünü attı.
35 yaşındaki Messi ayrıca, bu golüyle birlikte Arjantin formasıyla Dünya Kupası maçlarındaki 9. golünü attı ve 8 gollü Diego Maradona'yı geride bıraktı. Messi, Dünya Kupası'nda bir gol daha atması durumunda ise 10 golle en çok gol atan Gabriel Batistuta'yı yakalayacak.
BÜYÜK HATA, ALVAREZ SAHNEDE
Arjantin, 57. dakikada Julian Alvarez ile farkı ikiye çıkardı. Manchester City'nin yıldız ismi, Avustralya kalecisi Mathew Ryan'ın büyük hatasını affetmedi ve takımını rahatlattı.
SAVUNMAYA ÇARPTI VE AĞLARA GİTTİ
Avustralya, maçın 76. dakikasında farkı bire indirdi. Craig Goodwin'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Emiliano Martinez'i de yanıltarak ağlara gitti.
Arjantin, son bölümde özellikle Lautaro Martinez ile önemli gol fırsatlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Arjantin, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Arjantin, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Arjantin, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Avustralya ise turnuvaya veda etti.
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