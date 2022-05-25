Mesut Özil, T.C. Cakarta Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:54

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Özil, sahibi olduğu M10 ve 39 Steps Coffee markaları için Endonezya’da ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

Mesut Özil, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu.

Büyükelçi Aşkın Asan, Mesut Özil’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliği’ni ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

Özil de Büyükelçi Asan’a 10 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ederek, sözleri için teşekkür etti.

